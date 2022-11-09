الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين فى انقلاب دراجة بخارية أعلى وصلة دهشور

ارشيفية
ارشيفية
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طلبت النيابة العامة بأكتوبر، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ5 أفراد أصيبوا في حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى وصلة دهشور باتجاه الرماية، تمهيدًا لسؤالهم حول الواقعة، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى وصلة دهشور اتجاه الرماية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب دراجة بخارية نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة أكتوبر الاستعلام الحالة الصحية حادث انقلاب دراجة بخارية

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وائل لطفي

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