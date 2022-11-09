الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية الأربعاء 9 نوفمبر 2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الأربعاء، لمواليد الأبراج النارية:

برج القوس 

مهنياً: جديدك علاقة ببعض المؤسسات أو الحكومات أو مواقع النفوذ، قد تكون هنالك تحديات.

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك المهمة فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان.

صحياً: لا تهتم بالجانب الجسدي والحسي في الحياة ولا تهتم كثيرا بالرياضة، لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى لا تكون مجبراً على زيارة أندية الرياضة.

برج الأسد 

مهنياً: تحقيق الطموحات يحتاج إلى مزيد من الوقت، فكن صبوراً حتى تضمن تحقيق أهدافك نهائياً وعلى نحو حاسم.

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة.

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين.

برج الحمل

مهنياً: يوم جيد جدا تتصدى لاستفزازات وعمليات تأخير وتسويف وحواجز لن تحول دون تحقيق الأهداف.

عاطفياً: تسعى لتعميق العلاقة بالشريك، ونجاحك في ذلك رهن بمدى قدرتك على إقناعه بجديتك.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف بعض المفاصل، يكون السبب البرد وبعض الرطوبة.

صفات مواليد الأبراج النارية 

الصفات التي تشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة ،كما أنهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.كما أنهم شخصيات مبدعة، ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرس لذا لابد أن يعيدوا النظر في مثل هذه الصفات الأخيرة.

برج القوس برج الأسد برج الحمل جاكلين عقيقي حظك اليوم حظك اليوم الأربعاء مواليد الأبراج النارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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