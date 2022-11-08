الأربعاء 09 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإنقاذ البرى يواصل البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة

انهيار عقار
انهيار عقار
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تواصل قوات الإنقاذ البري عمليات رفع أنقاض انهيار عقار بمنطقة إمبابة للبحث عن مفقودين آخرين.  

وانتشلت قوات الإنقاذ البري جثة سيدة عجوز من أسفل أنقاض عقار إمبابة المنهار بعد فترة من البحث، بينما يتم البحث عن اثنين مفقودين آخرين.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الجثة لسيدة تدعى فتحية بدر 65 عامًا، ويتم استكمال أعمال البحث عن اثنين آخرين.


يذكر أن شرطة النجدة في الجيزة تلقت بلاغًا بانهيار عقار سكني مكون من 5 طوابق داخل منطقة عزبة الصعايدة، التابعة لمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى موقع البلاغ، وجرى عمل كردون أمني بمحيط العقار وإخلاء عقارين مجاورين له تحسبًا لوقوع انهيارات أخرى.

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