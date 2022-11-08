الحكم على متهمين بالحبس 6 أشهر فى تهمة الحريق العمد بالإسكندرية

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما يقضي بحبس متهم حضوريا وغيابيا للمتهم الثانى لمدة 6 أشهر وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بوضع نار عمدا أمام منزل المجني عليها "ز.ال.م" .

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 6166 لسنة 2022 قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمين بوضع نار أمام الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه علي إثر خلافات عائلية فيما بين المجني عليها "ز.ال.م" ربة منزل وبين المتهم الأول "م.ع.م" فوجئت بحضور المتهم الثاني "ن.ال.ر"، وقام بسكب مادة سريعة الاشتعال علي الممشاة المصنوعة من قطعة السجاد والموضوعة أمام باب الشقة، وإضرام النيران بها التي أحدثت تلفيات بباب الشقة، فقامت بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.