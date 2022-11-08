الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على متهمين بالحبس 6 أشهر فى تهمة الحريق العمد بالإسكندرية

محكمة
محكمة
ads

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما يقضي بحبس متهم حضوريا وغيابيا للمتهم الثانى لمدة 6 أشهر وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك لاتهامهما بوضع نار عمدا أمام منزل المجني عليها "ز.ال.م" .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبدالمجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

 

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 6166 لسنة 2022 قسم شرطة الجمرك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من المجني عليها بقيام المتهمين بوضع نار أمام الشقة محل سكنها بدائرة القسم.

 

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك، أنه علي إثر خلافات عائلية فيما بين المجني عليها "ز.ال.م" ربة منزل وبين المتهم الأول "م.ع.م" فوجئت بحضور المتهم الثاني "ن.ال.ر"، وقام بسكب مادة سريعة الاشتعال علي الممشاة المصنوعة من قطعة السجاد والموضوعة أمام باب الشقة، وإضرام النيران بها التي أحدثت تلفيات بباب الشقة، فقامت بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من إخماد الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.

الحريق العمد بالإسكندرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية الحكم على متهمين الحبس 6 أشهر المجني عليه تحريات ضباط مباحث قسم شرطة خلافات عائلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

مؤتمر شرم الشيخ وخيبة أمل أعداء مصر

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث انهيار عقار فى عزبة الصعايدة بإمبابة

بمشاركة مصرية إماراتية.. 10 معلومات مهمة حول إنشاء ثانى أكبر محطة رياح فى العالم

مناقشة «الشمول المالي الرقمي وتأثيره على المناخ» بجناح «الاتصالات» بالمنطقة الخضراء.. الخميس

مهرجان شرم الشيخ الدولى يخصص ندوة للاحتفاء بتاريخ المسرح العراقى ورموزه

مدبولى: تقرير المناخ والتنمية يمثل انعكاسًا لأهداف COP 27 ويُقدم نموذجًا للالتزام بالعمل المناخى

وزير الرى: الدول الإفريقية الأكثر تأثرًا بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حسن صابر وكتابه «مدت نفرت»

ماجد حبته

بلومبرج فى شرم الشيخ

حسين دعسة

وأنت في مؤتمر المناخ.. ماذا تقول الأمم المتحدة؟

أحمد الصغير

ليس مؤتمرًا كونيًا للمناخ.. بل إعلان انتصار مصر!

أميرة عبد الكريم

متحيزون لاقتصاد متوهج باللون البرتقالى

منى رجب

حب الوطن فى مواجهة نشر الكراهية

ماجد حبته

لماذا سميناها قمة التنفيذ؟

لواء. محسن الفحام

الأمم المتحدة.. والمعلومات المضللة

صور

وقفة صامتة لوفود أجنبية وعربية تدعو لحماية البيئة والمحيطات

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى: نسعى لشرق أوسط متجدد ولدينا حلول للأمن الغذائى

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية