رئيس أوكرانيا: الحرب الروسية دفعت البعض لاستخدام الفحم مرة أخرى كمصدر للطاقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن العالم على حافة الهاوية، والتغيرات المناخية ستغير حياتنا على سطح الأرض، مشيرا إلى أنه كلما زاد فقر الفرد أو الأسرة أو البلد كلما كانت آثار تغير المناخ أكثر قسوة.

وأضاف، خلال كلمته في قمة المناخ، أنه لا يمكننا أن نغض الطرف عن التغيرات المناخية، ولكن لماذا نواصل الكلام عاما تلو العام عن تغيرات المناخ، دون أن نذكر ما حققناه من نتائج.

ولفت زيلينسكي، إلى أن هناك كثيرون لا يزالون لا يأخذون تغير المناخ على محمل الجد، وكثيرون يعتبرون قضية المناخ مسألة تسويقية أو سياسية أو مجرد كلمات، منوها أن هؤلاء يجلسون في مكاتبهم ويستهزئون بهؤلاء الذين يكافحون لإنقاذ الأرواح.

وتابع: "هؤلاء يبدأون بحروب وعدوان في وقت لا يمكن لكوكبنا أن يتحمل طلقة إضافية واحدة، الجميع يعلم الحرب التي بدأتها روسيا في أوروبا، وحاولت تقويض استقلال بلادي ولكن ما معنى هذه الحرب".

وأكد الرئيس الأوكراني، أن الحرب الروسية أدت إلى حرب على مستوى الطاقة، ودفت ببلدان عديده للعودة إلى استخدام الفحم للخفض من قيمة كلفة الطاقة، إضافة إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير للمواد الغذائية، وألحقت أزمة غذائية ببلدان كانت تعانى من الجفاف والفيضانات.

الحرب الروسية دمرت 5 ملايين فدان في أوكرانيا

وأشار زيلينسكي، إلى أن الحرب الروسية دمرت 5 ملايين فدان غابات في أوكرانيا في أقل من 6 أشهر، متابعا: "بسبب الحرب علينا يوميا أن نتحقق من وضع المنشآت النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، خاصة أن الجيش الروسي حول المنشأة النووية إلى مقر تدريبات عسكرية، وهم يلعبون يوميا بهذه المنشأة وهذا ينذر بكارثة".

وواصل: "علينا أن نوقف هؤلاء الذين يخوضون حروب وحشية، ولن تنجح سياسات المناخ من دون خطوات جماعية، فالدول تحاول أن تجد حلولا آنية من المخاطر المترتبة على العدوان الروسي، وعلى روسيا أن توقف أصوات المدافع وتعيد صواريخها إلى مخابئها للعمل معنا لإنقاذ أنفسنا من كوارث المناخ في كل منطقة في العالم".