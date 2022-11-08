التأمين الصحى الشامل.. هدية الرئيس للمصريين

هدايا كثيرة قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصريين في السنوات الماضية، كان أبرزها منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف الارتقاء بحياة المواطن المصري ورفع مستوى الخدمات الصحية، في ظل رؤية مصر 2030 والتحول للجمهورية الجديدة.

في العام 2020؛ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية، وذلك إيمانًا بحق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة وتحقيقًا لحلم طال انتظاره، ومن أجل مستقبل يستحقه أبناء هذا الوطن العظيم.

مزايا كبيرة للمواطنين.. أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل

ويكمن الهدف من إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، توفير العلاج والتغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين، توفير رعاية صحية شاملة بأعلى جودة وأقل تكلفة ممكنة، تحسين جودة الخدمات المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، ضمان كفاءة منظومة التأمين الصحي واستمراريتها، توفير حياة صحية آمنة لكافة المواطنين من خلال نظام تأمين صحي متكامل قادر على تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين.

تبلغ التكلفة الإجمالية لمبادرة منظومة التأمين الصحي الشامل 1.3 مليار جنيه

ومن مميزات التأمين الصحي الشامل؛ حرية المؤمَّن عليه في اختيار مقدمي الخدمة، تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، تحمُّل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، نظام تكافلي اجتماعي بمشاركة جميع أفراد المجتمع، مع تكفُّل الدولة بغير القادرين، تقليل الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبادرة ١.٣١١ مليار جنيه.