الثلاثاء 08 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلال مشاجرة.. حبس طالبين قتلا زميلهما في معهد خاص بالنزهة

حبس
حبس
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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بحبس طالبين لاتهامهما بالتشاجر مع آخر، مما أسفر عن مصرعه، في معهد خاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

- تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، فد تلقى إخطارا من اللواء علاء بشندى مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة دائرة قسم المرج، يفيد بالعثور على جثة داخل معهد دراسي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة الب فى بداية العشرينيات من العمر.

وتم نقل الجثة للمشرحة، وبعمل التحريات تبين نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين عدد من الطلاب لقى خلالها المجنى عليه مصرعه.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نيابة شرق القاهرة الكلية مصرع المباحث الجنائية الصفة التشريحية صرحت بالدفن

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وائل لطفي

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