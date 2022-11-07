«خناقة داخل المعهد».. القبض على المتهمين بقتل طالب فى النزهة

شهدت منطقة الشيراتون بالنزهة، مشاجرة عنيفة بين عدد من الطلاب انتهت بمصرع أحدهم داخل معهد دراسى بالمنطقة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من اللواء علاء بشندى، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة مفاده العثور على جثة داخل معهد دراسى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وعثر بداخله على جثة لطالب فى بداية العشرينيات من العمر، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وتبين من التحريات نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين عدد من الطلاب لقى خلالها المجنى عليه مصرعه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.