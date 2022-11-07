الإثنين 07 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة خطوط المواد البترولية بالصف

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص تخصص في سرقة خطوط المواد البترولية بالصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين.

كان قد تلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف بلاغا من أهالي عرب أبو حمود بقرية غمازة الكبري بدائرة المركز باكتشافهم بقعة سولار بجوار خط الأنابيب المتوقف منذ عدة أيام والتابع لإحدى شركات البترول.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" وقيامه باستغلال منزله "مخالف"، وحفر بعمق متر ونصف داخل منزله بجوار خط البترول وسرقته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان المركز.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أفاد بقيامه بالاشتراك مع 4 آخرين "أمكن ضبطهم" على سرقة خطوط البترول مستغلًا منزله لسرقة الخطوط، وبالتنسيق مع الحي تمت إزالة منزل المتهم الرئيسي لمخالفته وبناءه على أملاك الدولة وتم إصلاح  خط البترول.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة.

الجيزة حبس تشكيل عصابي 5 أشخاص سرقة خطوط المواد البترولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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