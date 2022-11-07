إصابة شخص سقط من الطابق الثالث أثناء رفع آثاث منزلى بالمحلة

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث ببرج سكني أثناء رفع آثاث منزلي بأحد أوناش رفع الأثاث بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة وجار نقله لمستشفى المحلة العام.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة من مستشفى خاص بمنطقة منشية البكري بوصول مصاب إثر سقوطه من الطابق الثالث.

انتقلت قوة أمنية، وتبين أثناء عمله في رفع أثاث بونش اختل توازنه وسقط أرضا، وحدثت ما به من إصابات، وجار نقله لمستشفى المحلة العام.