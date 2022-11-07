الإثنين 07 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص سقط من الطابق الثالث أثناء رفع آثاث منزلى بالمحلة

اسعاف
اسعاف
ads

أصيب شخص بإصابات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث ببرج سكني أثناء رفع آثاث منزلي بأحد أوناش رفع الأثاث بمنطقة منشية البكري ثان المحلة، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بالمنطقة وجار نقله لمستشفى المحلة العام.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من المقدم أحمد الشهاوي، مأمور قسم ثان المحلة بورود إشارة من مستشفى خاص بمنطقة منشية البكري بوصول مصاب إثر سقوطه من الطابق الثالث.

انتقلت قوة أمنية، وتبين أثناء عمله في رفع أثاث بونش اختل توازنه وسقط أرضا، وحدثت ما به من إصابات، وجار نقله لمستشفى المحلة العام.

شخص الطابق الثالث مستشفي المحلة اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه قسم ثان المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم فى شرم الشيخ

الأكثر قراءة

مجازاة وكيلة وزارة توسطت في تعيين نجلتها بشركة أسمنت

الخدمات البيطرية: مراكز التلقيح الاصطناعي تنتج 387 ألف قصيبات السائل المنوي

مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو: الشارع الروسى أعرب عن أمله بتحقق مبادرة السيسى لإنهاء الأزمة

بـ 15 سيارة إطفاء.. السيطرة علي حريق هائل بمصنع أحذية في الإسكندرية

«الرقابة المالية» توافق على استخدام شركات السمسرة تقنيات تكنولوجية لفتح حسابات عملائها

جونسون يعلق على تصريحات الرئيس السيسى عن الحرب الروسية الأوكرانية: تمثل ضغوطًا علينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمم المتحدة.. والمعلومات المضللة

القس. رفعت فكرى

الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى

محمد رفعت

البطل الذى أنهى عملية الهجان؟!

جمال رشدي

عيدا الميلاد والقرعة لبابا الوطن والكنيسة

محمود خليل

الثائر النبيل

رشا عبدالمنعم

المسرح التفاعلى

محمد العسيري

جريمة التنمر والتمييز فى مهرجان الأوبرا

ماجد حبته

قمة المناخ.. نجاح إجبارى

صور

المنطقة الخضراء تتلألأ لاستقبال ضيوف قمة المناخ COP27 «صور»

أنا طير فى السما

إعادة تدوير المخلفات فى شرم الشيخ لصنع مجسمات جمالية

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يكشف إمكانية مشاركته فى الحكومة المقبلة بقيادة نتنياهو

الجيش الإسرائيلى يعلن بدء تمرين عسكرى فى الجبهة الشمالية

مقتل فلسطينى برصاص الاحتلال وسط الضفة الغربية