مصرع مواطن فى حادث تصادم بقرية الرتاج بأسوان

وقع حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية بقرية الرتاج دائرة مركز إدفو محافظة أسوان، أسفر عن مصرع مواطن حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية بتلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بقرية الرتاج مركز إدفو، بين سيارة ودراجة نارية "موتوسيكل" كان يقودها مواطن يدعى "م .ا"، مقيم بقرية جعفر الصادق مركز كوم أمبو، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته فى الحادث.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.