إنجازات الرئيس.. ثورة تطوير في قطاع النقل والمواصلات

شهدت مصر خلال السنوات الثماني الماضية؛ إنجازات مختلفة في كافة القطاعات بمصر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كان أبرزها قطاع النقل الذي نال اهتمامًا كبيرًا من جانب القيادة السيادية لتطويره وإحداث نقلة كبيرة للتخفيف على المواطنين في تنقلاتهم، وجعلها أكثر أمنًا.

كان من بين التطورات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة؛ تطوير محطة سكك حديد القاهرة (رمسيس) وشملت عملية التطوير وأعمال التجديد بالمحطة طلاء المبنى الرئيسي ومداخل ومخارج المحطة، إلى جانب طلاء القطارات العادية والمميزة من الخارج وتجديد الشبابيك وتحديث كافة اللوحات الإرشادية وتعديل نظام الكابلات على مستوى المحطة، وتحديث وتطوير أكشاك الشركة الوطنية بالأرصفة وتحسين كافة المقاعد والاستراحات بالمحطة.

كما جرى عمل اختبارات لكافة صدادات القطارات بالأرصفة والإصلاح والصيانة الخاصة بشاشات عرض مواعيد قيام القطارات وكافة كشافات الإضاءة بالمحطة. كذلك شراء وتوريد جرارات جديدة وتطوير المحطات والمزلقانات والبنية التحتية لرفع معدلات السلامة والأمان، بتكلفة ٢٥٥ مليون جنيه.

قطاع النقل شهد تطويرات كبيرة في كافة المناحي، كان أبرزها الطرق والكباري التي جرى إنشاؤها، حيث دشنت مصر في سنوات قليلة شبكة من الطرق لربط جميع مناطق مصر بطرق سريعة وإضافية لتخفيف الكثافات المرورية وتقليل وقت الرحلات بين مناطق ومحافظات مصر، حيث حققت البلاد ثورة هائلة في هذا النطاق، وهو ما سهل عملية الانتقال بين المناطق في وقت قصير.

وتبذل جهات الدولة جهودًا كبيرة لإنهاء الأعمال الجارية من أجل تدشين القطار السريع، والذي من المقرر أن يحدث نقلة هائلة في قطاع النقل والمواصلات بمصر، حيث من المتوقع أن يقلل وقت السفر بين المحافظات بشكل كبير، حيث يربط محافظات مصر، من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب.