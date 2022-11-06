الأحد 06 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 9 فى انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص
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أصيب 9 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز وادي النطرون بصحراوي البحيرة.

وكان اللواء أحمد خلف, مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور مختلفة في أنحاء الجسم، بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

كدمات متفرقة في أنحاء الجسم ميكروباص سيارة صحراوى البحيرة

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