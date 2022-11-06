الأحد 06 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل تعدى على طفلة بالشرقية

محكمة
محكمة
ads

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بدائرة مركز كفر صقر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدین ووليد المهدي وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 10251 لسنة 2022 جنایات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 994 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، ليوم 25 يوليو الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم أحمد ال ف م، 24 سنة، عامل، مقيم بناحية قرية الهجارسة التابعة لمركز كفر صقر، لاتهامه بالتعدى علي المجني عليها الطفلة "ق إ م م م" بالقوة.

محكمة جنايات الزقازيق السجن عامل الشرقية التعدي علي طفلة جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

(نوفي) منصة مصرية لحشد التمويلات لمشروعات المناخ

الأكثر قراءة

«العالم فى شرم الشيخ».. انطلاق مؤتمر المناخ «COP27» بحضور أكثر من 100 قائد

«حياة كريمة» تشارك في مهمة إنقاذ الأرض بقمة المناخ «COP27»

برلمانى: زراعة أصناف جديدة للذرة الصفراء لتقليل استيراد الأعلاف أصبح ضرورة

التخطيط: أسعار الكهرباء للصناعات لن تتغير خلال الـ5 سنوات المقبلة

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال الدلتا شهر نوفمبر 2022

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعموري

ثقافة السلام في المجتمع العربي ومهام سُفَراء السَّلَام العرب..

د.أحمد الخميسى

فى محبة بهاء طاهر

ماجد حبته

العالم هنا.. لإنقاذ الأرض

حسين دعسة

تغير المناخ في COP 27.. بايدن ضد الغسيل الأخضر

بسنت حسن

سينما النصر.. والانتصارات الكبرى

د. منى حلمى

4 نوفمبر عيد الحب الخادع والمخدوع

علي سعدة

أنماط من الفساد

مؤمن المحمدي

ما يعرفش

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة