السجن 3 سنوات لعامل تعدى على طفلة بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات وألزمته بالمصاريف؛ لاتهامه بالتعدي على طفلة بدائرة مركز كفر صقر.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدین ووليد المهدي وأمير زكي، وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود.



تعود أحداث القضية رقم 10251 لسنة 2022 جنایات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 994 لسنة 2022 کلي شمال الزقازيق، ليوم 25 يوليو الماضي، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم أحمد ال ف م، 24 سنة، عامل، مقيم بناحية قرية الهجارسة التابعة لمركز كفر صقر، لاتهامه بالتعدى علي المجني عليها الطفلة "ق إ م م م" بالقوة.