«العزف على الجيتار» الأبرز.. فعاليات المركز الثقافى في طنطا

استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بالمركز الثقافى بطنطا زيارة لطلاب مدرسة محمد فريد الإعدادية بإدارة شرق طنطا، تحقيقا لمؤشر العدالة الثقافية فى برنامج الحكومة الثقافي تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة.

وشارك الطلاب فى فعاليات الورشة الفنية لتعلم عناصر التصميم والظل تدريب الفنانة جيهان مبروك، كما نظمت عبير يحيى مسابقة ثقافية للطلاب ورواد المركز وتوزيع هدايا على المشاركين فى المسابقة الثقافية تحت إشراف الإدارة العامة للمواهب بالهيئة برئاسة المخرج محمد صابر.

وتفقد الطلاب مسرح المركز الثقافي بطنطا والتعرف على أهم الأنشطة التى يقدمها المركز وكذلك الوحدة المتحفية الخاصة بمقتنيات اعلام ورموز الغربية من نجوم الفن والمسرح والسينما والموسيقى.

كما واصل مركز تنمية المواهب بالمركز تدريب الرواد على فن رقص البالية بفصل البالية تدريب الفنان عبد الرحمن صلاح، وعلى التوازى استكملت الفنانة مريم منير تدريب الشباب والأطفال على فنون الرسم.

وواصلت ليليان ميخائيل مدربة فصل الجيتار بالمركز تدريب المشتركين على عزف الجيتار وتمكينهم من قراءة النوته الموسيقية والتمكن من العزف الصحيح على آلة الجيتار.

الجدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب بالمركز الثقافى بطنطا مستمر على مدار 4 أعوام متتالية بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الأوبرا المصرية والتدريب بالمركز على أيدى أكاديمين ومتخصصين فى مختلف الفنون.