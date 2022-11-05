تأجيل محاكمة دجال اعتدى على 4 سيدات بالشرقية لـ7 نوفمبر

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، تأجيل ثاني جلسات محاكمة دجال وربة منزل؛ لاتهامهما بالاشتراك في الاعتداء على 4 سيدات في مركز أولاد صقر، لجلسة الإثنين المقبل للمرافعة في القضية رقم 7513 لسنة 2022 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 961 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيس بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.