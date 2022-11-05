المشدد 10 سنوات وغرامة لـ5 متهمين شرعوا فى قتل آخرين بطنطا

عاقبت محكمة جنايات طنطا المنعقدة بالمحلة برئاسة المستشار جمال إبراهيم علي أبوالمعاطي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الغريب وأحمد زكريا رياض الرؤساء بمحكمة جنايات طنطا، وبأمانه سر خالد عباس شلبي بالسجن ١٠ سنوات للمتهمين لشروعهم في قتل آخرين وغرامة ١٥ ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض للمدعين بالحق المدني.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠١٣٨ لسنة ٢٠٢١ جنايات مركز سمنود والمقيدة برقم ٢٠٦٩ لسنة ٢٠٢١ كلي شرق طنطا أنه في يوم ٢٠١٢/٩/٢٠ شرع المتهمون الأول عمرو م.م.ن. والثاني مسعد م.م.ن. والمتهم الثالث نصر ع.ع.أ. والرابع نصر م.م.ن. والخامس على س.م.ن.، في قتل المجني عليهم وهم السيد ال.م.أ، محمد.ال.م.، نادر .ال.م.أ، وذلك بأن عمدا وأصرا على قتل المجني عليهم حيث أعدوا الأسلحة النارية والذخائر وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجدهم فيه فما أن أبصروهم أطلقوا الأعيرة النارية صوبهم.

وتعود أحداث الواقعة إلى خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليهم أدى إلى عمد المتهمين وإصرارهم على قتل المجني عليهم وحال تواجد المجني عليهم في قطعة الأرض خاصتهم استيقظ أحدهم وهو (السيد) على قيام المتهم الأول بتوجيه سلاح ناري (بندقية) صوب قدمه اليمنى وأطلق عيارًا ناريًا فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نتج جرائها بتر ساقه اليمني وقيام المتهم الثالث (نصر) بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش أحدث إصابته ببطنه من الناحية اليسرى وقيام المتهم الثاني (مسعد) بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليه (نادر) فأحدث إصابته في رأسه وقام باقية المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة نارية حوزتهم صوب المجني عليهم، وبعد المرافعة والمداولة قانونًا حكمت المحكمة حكمها المتقدم.