السبت 05 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبى» لـ3 ديسمبر

جريدة الدستور
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قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بارتكاب «مذبحة الريف الأوروبي» التي راح ضحيتها مزارع وابنتاه وحفيداه داخل مزرعة في الشيخ زايد لجلسة 3 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد المسلمي وعمرو وحيد محمود، وسكرتارية وجيه أديب.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم بقتل خمسة هم مزارع وابنتاه وحفيداه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.

محكمة جنايات الجيزة جنايات الجيزة مذبحة الريف الأوروبى

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