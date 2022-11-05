السبت 05 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق حوش فى مركز المنشأة بسوهاج

حريق
حريق
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سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة، على حريق نشب بحوش بناحية قرية البرواريك دائرة مركز المنشأة، دون حدوث إصابات، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز المنشاة بحوش وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بحوش بناحية البواريك دائرة مركز المنشأة، حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو سعد ر ج م 57 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور، أقر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية واحتراق كمية من البوص وإفلاق النخيل، ونفي الشبهة الجنائية، وتم إخطار الإدارة البيطرية بالمنشاة لاتخاذ اللازم بعد نفوق بعض الحيوانات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الحماية المدنية سوهاج السيطرة علي حريق ماس كهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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