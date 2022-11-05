السبت 05 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 29 متهمًا لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

مواد مخدرة
مواد مخدرة
ads

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 29 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لفحصها.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط 29 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلًا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة والبودر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

القليوبية المعمل الجنائي مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

«الدستور» تطلق «أتموسفير» كأول قسم خاص بـ«قضايا التغير المناخي» في مصر

قرار جديد من «التموين» لتنظيم تداول الأرز

«التعليم» تعلن إعفاء أبناؤنا في الخارج من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية

مصرع 6 وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بمحور الضبعة

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى

ارتفاع جديد فى أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ1227 جنيهًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاستعدادات الأمريكية لمؤتمر «COP 27» دعم حقيقى للجهود المصرية

حسين دعسة

ديبورا بروسنان.. ما الذى يمكن أن نتوقعه فى COP 27 شرم الشيخ؟

صفاء النجار

أنت جواب السؤال.. رسائل هيرمان هسة للشباب

سارة شريف

التاريخ الأسود

ماجد حبته

الإمام والبابا.. ملتقى البحرين

محمد عبدالعزيز

عشْر سنوات فى مسيرة محبة أبدية

د.كريمة الحفناوى

ما بين وعد بلفور المشئوم.. وملحمة نضال الشعب الفلسطينى

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

«عودة نتنياهو».. كيف يسعى زعيم «الليكود» لتشكيل الحكومة الجديدة فى إسرائيل؟

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة