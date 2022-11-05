محاكمة المتهم فى «مجزرة الريف الأوروبى».. اليوم

تستكمل الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة،اليوم السبت، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» .

كانت قد أجلت الدائرة 25 بمحكمة جنايات الجيزة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة الريف الأوروبي» لجلسة 5 نوفمبر، لعرض المتهم على مستشفى الأمراض العقلية.

وأحالت النيابة العامة المتهم بقتل خمسة، وهم مزارع وابنتاه وحفيداه بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه.

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كل الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.