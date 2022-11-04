مسئول ألمانى: مخزون الغاز قد ينفد بغضون أيام خلال الطقس شديد البرودة

حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، في مقابلة مع مجلة «دير شبيجل» الأسبوعية، اليوم الجمعة، من احتمال نفاد الغاز من منشآت التخزين في البلاد بسرعة إذا جاء الطقس في الشتاء شديد البرودة.

وقال كلاوس مولر: "مجرد أيام قليلة من الطقس المتجمد ستكون كافية للتسبب في زيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

- مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20%

وستكون الوكالة التي يقودها "مولر" هي المسئولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20 بالمئة على الأقل، وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3 بالمئة بحلول الثاني من نوفمبر.

وأوضح "مولر" أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، عن تسجيل أكثر من مليون لاجئ أوكراني في ألمانيا، معتبرًا أن تدفقهم مرتبط بمشاكل كبيرة تواجه المدن والمجتمعات في البلاد، حسب "روسيا اليوم".

وقال المستشار الألماني: "نرى أن الحرب لها عواقب، على سبيل المثال، الكثير من الأشخاص يطلبون اللجوء في بلدنا أكثر من مليون مواطن أوكراني مسجل لدينا".

وأكد أنه "يجب بذل كل جهد ممكن" لإنهاء الصراع وتحقيق السلام. في الوقت نفسه، أشار شولتز إلى أن تدفق الأوكرانيين "مرتبط بالمشاكل الكبيرة التي تواجه المدن والمجتمعات في ألمانيا".

ونوه "شولتز" بأن السلطات الألمانية ستخصص 1.5 مليار يورو إضافية هذا العام لدعم اللاجئين من أوكرانيا، وفي العام المقبل ستخصص الدولة 1.5 مليار يورو أخرى للأوكرانيين الذين وصلوا إلى ألمانيا، و1.25 مليار يورو للاجئين من دول أخرى.