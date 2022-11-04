الجمعة 04 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبير نفسي يكشف آثار الهلع على دماغ المدمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

يتعرض المدمن للعديد من الاضطرابات التي تصيبه على المدى الطويل والقصير، حيث يعاني من القلق والهلع.

ونوضح في التقرير التالي ما الذي يحدث للدماغ عند الإصابة بالهلع؟

من جانبه، قال الدكتور على عبد الراضي الخبير النفسي: «بعد تناول المخدر يشعر الشخص بمشاعر القلق المتزايد تصاحبه لوقت طويل، قد يتعرضون أيضًا لنوبات هلع لأول مرة، القلق الشديد والإثارة شائعان جدًا، كما يُصاب بعض الأشخاص باضطراب الهلع نتيجة لذلك أو قد يصابون بنوبات هلع متكررة».

ويوضح: «إنه جزء من متلازمة انسحاب المدمن أثناء التخلص من السموم، وقد تعاني من ارتفاع ضغط الدم والجفاف والقلق الشديد والهزات والغثيان، من الطبيعي أن يحدث هذا بعد الإفراط في الشرب، وعلى الرغم من أن هذا المصطلح قد يبدو متطرفًا، إلا أن الشرب للشرب تحت هذه الفئة».

يؤثر الكحول على كيمياء الدماغ وهذا ما يساهم في التعلق

ويضيف: «يمكن أن يؤدي ذلك إلى مجموعة واسعة من الحالات المزاجية، بما في ذلك الغضب وكذلك القلق، إنه عامل اكتئاب، ويعطل التوازن الدقيق للدماغ ويؤثر على الجهاز العصبي المركزي».

وتؤثر التغييرات الكيميائية التي تحدث في الدماغ على الطريقة التي يعمل بها لأنها تتداخل مع مسارات الاتصال في الدماغ، مما يؤدي إلى تشوش الكلام ونقص التحكم والارتباك وانقطاع التيار الكهربائي.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات أيضًا إلى الجفاف مما يؤدي إلى القلق وبعض الأدوية تتفاعل بشكل عكسي مع الكحول.

ويؤدي الإفراط في تناول الكحوليات والمواد المدمرة للمخ مثل المخدر إلى زيادة حجم خلايا الدم مما يجعلك أكثر إرهاقًا لأنهم غير قادرين على نقل الأكسجين بكفاءة في جميع أنحاء الجسم. قد تعاني من التعرق أو الهزات - كل ذلك يزيد من الشعور بالقلق.

تشعر بالقلق حالات القلق أكثر شيوع ا التأثير اللاحق للشرب يصيب الكثير من الناس القلق الشديد والإثارة الإفراط في تناول الكحول بعض الأشخاص باضطراب الهلع ارتفاع ضغط الدم

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكرم «إى فاينانس» ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين فى الإسكندرية

الاستعلام عن الأسماء الجدد فى تكافل وكرامة بالرقم القومى

رابط موقع دعم مصر للخدمات التموينية

محافظ بورسعيد: توافر اللحوم البلدى بسعر 130 جنيهًا بمنافذ مشروع الإنتاج الحيوانى

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الابتدائية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عشْر سنوات في مسيرة محبة أبدية

د.كريمة الحفناوى

مابين وعد بلفور المشؤوم.. وملحمة نضال الشعب الفلسطينى

د. محمد عفيفي

قصة البشر فى 300 ألف عام!

أميرة ملش

تغيُّر المناخ

ماجد حبته

هل يحلّ السلام فى إثيوبيا؟

أحمد الصغير

يوم أن حذر المشير السيسى المصريين من انتخابه رئيسًا!

الحسين عبدالرازق

هل يفعلها محافظ الإسكندرية؟

أحمد البنا

وتتبدل الأحوال فى لحظة

صور

يا مهوِّن

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

صافرات الإنذار تدوى فى المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال يتجهز للرد

هدوء حذر فى قطاع غزة وطائرات الاستطلاع تحلق على ارتفاعات منخفضة

مواجهات دامية فى القدس وسقوط 3 قتلى برصاص الاحتلال