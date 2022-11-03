الخميس 03 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدءًا من اليوم.. غلق كلي لشارع فيصل وتقاطعه مع المطبعة في الاتجاهين

محور عمرو ابن العاص
محور عمرو ابن العاص بالمطبعة
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تغلق الإدارة العامة للمرور ابتداءً منتصف الليلة وحتى 10 صباح غدٍ وبشكل كلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة"، عمرو بن العاص في الاتجاهين، لتركيب الكَمَر الخراساني لمشروع محور عمرو بن العاص، ويتكرر الغلق في الفترة من الساعة 12 وحتى 5 صباح بعد غدٍ السبت للغرض ذاته.

وأفادت مصادر امنية عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص أعلى شارع الملك فيصل وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة" عمرو بن العاص) بالاتجاهين والذى يستلزم إجراء غلق كلى بشارع الملك فيصل في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق) وذلك لمدة (يومان) على النحو التالي:

1- يوم الجمعة من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً . 

2- يوم السبت من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحاً . 

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بتنفيذ التحويلة المرورية الآتية:

- أولا: حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من ميدان الجيزة وترغب استكمال السير أتجاه مناطق طريق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع عمرو بن العاص والسير بمسار التحويلة المستحدثه والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال. 

- حركة سير المركبات بشارع الملك فيصل القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب استكمال السير أتجاه ميدان الجيزة تقوم بالدخول يميناً لشارع الشيخ الشربيني "المطبعة" والسير بمسار التحويلة المستحدثة والعودة مرة أخرى لشارع الملك فيصل عقب تجاوز منطقة الأعمال.

أوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الإدارة العامة للمرور المطبعة تركيب الكمر شارع الشيخ الشربيني الحركة المرورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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