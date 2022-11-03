حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من شقة مخدومتها بالجمالية

قررت نيابة الجمالية الجزئية، حبس سيدة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن إحدى السيدات بأسلوب "المغافلة" بالجمالية.

كما كلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة، كما أمرت النيابة باستدعاء الضابط مجري التحريات لسماع أقواله.

وكشفت التحقيقات التي جرت بمعرفة النيابة، عن أن البداية كانت عندما تلقى اللواء محمد عبدالله، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من الرائد محمد عبد الظاهر، رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية مفاده تلقيه بلاغا بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبالانتقال تبين أنها سيدة، مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزتها "مشغولات ذهبية" مجهولة المصدر.

وبمناقشتها أمام اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بأسلوب "المغافلة" باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.