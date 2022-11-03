مصرع عامل فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نصف نقل بالبحيرة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نصف نقل أمام قرية كوم القناطر التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحمص يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل، مما أسفر عن مصرع عامل وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة محفوظ مجاور عبدالوهاب، 41 سنة، عامل، مقيم محلة كيل بمركز أبوحمص، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.