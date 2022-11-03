الخميس 03 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع عامل فى حادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نصف نقل بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية مع سيارة نصف نقل أمام قرية كوم القناطر التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوحمص يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة نصف نقل، مما أسفر عن مصرع عامل وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة محفوظ مجاور عبدالوهاب، 41 سنة، عامل، مقيم محلة كيل بمركز أبوحمص، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوحمص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصرع حادث تصادم دراجة نارية سيارة نصف نقل البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

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