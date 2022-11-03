حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الترابية الخميس 3 نوفمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، لمواليد الأبراج الترابية.

برج الثور

مهنياً: يمتاز هذ اليوم بالتواصل مع محيطك والزيارات والمؤتمرات والبحوث والدراسات، ويُؤشر إلى حالة توافق وانسجام.

عاطفياً: يبدأ هذا اليوم بضغوط لكنه غير حافل بالمتاعب والأخطاء والجدال، وينتهي سريعاً.

صحياً: معنوياتك المرتفعة نتيجة النجاح في بعض أعمالك تنعكس إيجاباً على وضعك الصحي.

برج العذراء

مهنياً: حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين.

عاطفياً: لا تغامر بعلاقة عابرة، فمن تعرفه أفضل بكثير ممن تجهله، وتجاربك السابقة خير دليل على ذلك.

صحياً: كن على ثقة أن التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجع دواء للبقاء مرتاحاً وهادئاً.

برج الجدي

مهنياً: لن تجد نفسك إلا متفوقاً على آراء الآخرين وتكون الأمور لمصلحتك، وتحرز تقدماً في مفاوضات شاقة تجريها منذ مدة.

عاطفياً: العتاب هو غسيل القلوب، ويستحسن أن تضع كل أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول مع الشريك.

صحياً: قد تنزعج لسماعك خبراً يتعلق بصحة أحد الأشخاص الأعزاء على قلبك، لكن وضعه مطمئن جداً.

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، ويواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة

كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائما على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف، كما أنهم يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريك الحياة ولديهم ذكاء اجتماعي.