الأربعاء 02 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف ملابسات العثور على جثة شخص فى حالة تعفن بالجيزة

الأمن
الأمن
ads

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل وفاة فرد أمن يبلغ من العمر51 سنة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة الهرم، بعد العثور على جثمانه في حالة تعفن منذ 5 أيام.

أوضحت التحريات، التي تمت بمعرفة اللواء علاء فتحي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب أن شقيقه تلقى اتصالًا من  الجيران بعدم ظهور شقيقه منذ 5 أيام، وتنبعث رائحة كريهة من الشقة، ما دعاه للحضور وكسر باب الشقة وعثر على شقيقه، وأن المتوفي أجرى عملية جراحية للبواسير منذ أسبوعين تقريبًا.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة قرر أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الهرم، من عمليات النجدة بوفاة شخص داخل مسكنه آخر فيصل دائرة القسم بالانتقال عثر على جثة قاطنها 51 سنة فرد أمن بحدائق الأهرام، ومقيم بمفرده بالشقة ولا توجد به إصابات ظاهرية، وفي حالة انتفاخ وتعفن، ومسجى على وجهه أرضًا بغرفة النوم، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة مصر العربية

الأكثر قراءة

نجوم الموسيقى العربية: «المتحدة» أسعدت الملايين بالطرب الأصيل

غدًا.. الإعلان عن أفضل المشروعات الفائزة في «المشروعات الخضراء»

وثائق مغمّسة بالدماء.. لماذا تحاول الإرهابية إحياء خلاياها النوعية قبل قمة المناخ؟

كشف ملابسات العثور على جثة شخص فى حالة تعفن بالجيزة

بالذكاء الاصطناعي.. جوجل تعلن عن طموحها في تقديم خدماتها بألف لغة

ضبط 6 أشخاص يديرون مصنعًا لإعادة تعبئة مشروبات كحولية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مرحلة (عودة نتنياهو).. عزل إسرائيل دوليًا.. وأكثر!

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى «٢-٢»: تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

محمد العسيري

وماذا بعد جولات وزير الصحة؟

رشا عبدالمنعم

لا أحد ينام فى بغداد لأن المسرح يضىء الحياة

ماجد حبته

رؤية مصر لـ«لم شمل» العرب

د هند جاد

ثمانية أقنعة للعقلية الذكورية

مدحت بشاى

مختار العطار الناقد المبدع الموسوعى

نبيل عبدالفتاح

قضية للمناقشة فى الحوار الوطنى: «١-٢» تحرير الخيال المصرى ضرورة عاجلة

صور

مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بدلًا من «لابيد».. الرئيس الإسرائيلي يحضر مؤتمر المناخ «COP27»

انتصار وحسم .. كتلة نتنياهو تحصل على 65 مقعداً بعد فرز 75% من الأصوات

في الذكرى 105 لإعلان بلفور.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى