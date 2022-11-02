5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، الأربعاء، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم على الطريق الساحلي الدولي بمحافظة كفر الشيخ.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد تلقت بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، ووجود مصابين.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

وتبين أن المصابين هم: حسام.خ مقيم ببرج البرلس، 25 عاماً ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسد، "آمال. ذ"، 54 عاماً، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "فوزية.ذ"، 36 عاماً، مصابة بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بالقدم اليمني، "محمد.خ"، 36 عاماً، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، "زينب.م"، 31 عاماً، مصابة بجرح قطعي بالرأس وكدمة بالعين اليسري وجرح قطعي باليد اليسري، وحالتهم جميعاً مستقرة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.