مالى.. معارك عنيفة بين مجموعات مسلحة فى منطقتى «ميناكا» و«غاو»

أسفرت المعارك بين مجموعات مسلحة في الأيام الأخيرة عن مقتل العشرات في شمال مالي، في منطقتي ميناكا وغاو اللتين تشهدان أعمال عنف متشددة.

وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير خلال الأشهر الثمانية الماضية في منطقتي ميناكا وغاو في أعقاب هجوم شنته المجموعة التابعة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى بما يتجاوز ما كان وقتها نطاق نشاطها ونفوذها.

وقال مصدر أمني ومصدر أمني آخر في نيامي: إن "الإرهابيين اشتبكوا لأيام في عدة مدن في منطقة ميناكا"، فيما لم يكشف أي منهما حصيلة الضحايا أو حجم المعارك، لصعوبة غياب معلومات ذات صدقية آتية من مناطق يتعذر الوصول إليها.

من ناحية أخرى، قدمت الجماعات الإرهابية التابعة للقاعدة وداعش في الصحراء الكبرى حصيلة مرتفعة للغاية في بيانات صادرة عن أجهزتها الدعائية حسبما نقل المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإرهابية "سايت".

وقال تنظيم داعش في الصحراء الكبرى: "إنه قتل 40 مقاتلا من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة ميناكا"، ورد الأخير الثلاثاء بقتل الخميس والجمعة والسبت "أكثر من 70 من أعضاء الجماعة مع الاقرار بخسارة ثلاثين رجلا".

وتشهد هذه المنطقة الضخمة والنائية منذ أشهر اشتباكات بين هذه الجماعات المتشددة المتنافسة ومعارك بين متشددين وجماعات مسلحة من الطوارق بشكل أساسي، وقعت اتفاقات سلام مع الحكومة في عام 2015. كما أن عمليات النهب والتهريب تسجل فيها.

وللدولة حضور ضعيف في هذه المنطقة ولجأ سكانها إلى مدينة ميناكا.

وقالت الشرطة الثلاثاء: "إن مدنيَّين احدهما طفل قتلا في هجوم شنه مسلحون على حافلة للنقل المشترك بين أنسونغو وميناكا".

كما اندلعت معارك بين تنظيم داعش في الصحراء الكبرى ووحدة من مجموعة الدفاع الذاتي الطوارق في منطقة غاو ببلدية أنشوادج، وفقا لبيان صادر عن منصة حركات 14 يونيو 2014 الجزائرية.