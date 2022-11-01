إحالة أوراق المتهم بقتل مسن فى الدقهلية للمفتى

قضت محكمة جنايات المنصورة، إحالة المتهم بقتل مسن لسرقته، في قرية الخمسة بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه، وحددت جلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.



صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد محمد عبدالعزيز خلف، والمستشار هشام علي جمال غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق في القضية رقم 4593 لسنة 2022 جنايات تمي الأمديد، والمقيدة برقم 1640 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.



وأحال المحامي العام لمحكمة جنوب المنصورة الكلية المتهم ثروت عبدالرحمن منصور، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه قتل المجني عليه عبدالملك أحمد بكر محمد، حيث تخلص المتهم من المجني عليه حال نومه في الأرض الزراعية خاصتة بضربة عدة مرات بجذع شجرة على رأسه حتى فاضت روحه، وذلك من أجل سرقة منقولاته "تليفون محمول" لشراء مواد مخدرة.