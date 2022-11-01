الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع موظف صدمه قطار في الشرقية

جريدة الدستور
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لقي موظف بالمعاش مصرعه، الثلاثاء، أسفل قضبان القطار، أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة ناحية مزلقان فاقوس البلد، نطاق قسم شرطة فاقوس بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول"مصطفى ع ع ع" 60 عاما مقيم نطاق مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر تعرضه لحادث قطار، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أثناء عبوره شريط السكك الحديد من مكان غير مخصص للمشاة ناحية مزلقان فاقوس البلد، نطاق قسم شرطة فاقوس، اصطدم به القطار، وتوفى فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة. 

موظف بالمعاش قضبان القطار الشرقية شريط السكك الحديد القطار محضر بالواقعة قسم شرطة فاقوس

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