تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و845 شاحنة و82 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1480 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 10 سفن.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الواردات بلغت 7 آلاف طن بضائع و467 شاحنة و60 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع و378 شاحنة و22 سيارة، مشيرة إلى استقبال ميناء سفاجا السفينة (بوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (دليلة، الحرية 2) ، كما استقبل ميناء نويبع السفينتين (بريدج وسينا).

كان الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل قد كشف عن أنه يتم تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات »،مؤكداً أن: «مصر لن تبيع موانيها ابدًا، ولكن تعمل على تطويرها والشراكة مع القطاع الخاص والمشغلين الدوليين في مجال الإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير: «أن مصر تمتلك استشاريين وشركات مصرية وطنية متخصصة لديها خبرة كبيرة في إنشاء الموانئ البحرية، كما تمتلك العمالة المحترفة والمؤهلة ، موجهاً الدعوة الى كافة المستثمرين للاستثمار في الموانئ المصرية مثل ميناء برنيس والسخنة وبورتوفيق والأدبية وميناء الإسكندرية الكبير وميناء جرجوب مشيرا الى أن مصر بلد كبيرة، ولديها 3000 كيلو شواطئ، و18 ميناء تجاري وان هناك خطة شاملة للاستغلال الأمثل لتلك المميزات مضيفا ان مصر تقوم بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانىء وزيادة حجم التجارة مشيرا الى الانتهاء من تنفيذ الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر في شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لافتا الى هناك موانئ جافة ومناطق لوجيستية في مناطق أخرى مطروحة للاستثمار في (سوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، الإسكندرية، والسخنة).

ويستحوذ ميناء الاسكندرية بنسبة 35% بنحو 11.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى 2022 مقابل 6.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.6 مليار دولار.

وجاء فى المرتبة التالية ميناء السويس بصادرات بلغت قيمتها 6.9 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 5.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.6 مليار دولار، يليه المطارات بقيمة 4.3 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالى مقابل 3.9 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 411.3 مليون دولار.