الثلاثاء 01 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن بدء عمليات تفتيش بأوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الاثنين، عن أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب الأخيرة، بعدما اتّهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطمس أدلة على تطويرها "قنبلة قذرة".

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة ومقرّها فيينا في بيان: إن مفتّشيها "بدأوا وسينهون قريبًا، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا".

وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي، إنه سيقدم لاحقًا هذا الأسبوع "استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين"، وفق البيان.

وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطيًا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى الموقعين.

وتّتهم روسيا اوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنابل قذرة ضد القوات الروسية، لكن كييف تشتبه بأن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقا إلى أسلحة نووية بعدما تكبّدت مؤخرا خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها.

والأسبوع الماضي أعلنت الوكالة أنها فتّشت أحد الموقعَين "قبل شهر"، مشدّدة على أنّه "لم يُعثَر على أيّ نشاط نووي غير معلن".

وتتكون القنبلة الإشعاعيّة أو "القنبلة القذرة" من متفجّرات تقليديّة محاطة بمواد مشعّة معدّة للانتشار في الهواء وقت الانفجار.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قنبلة قذرة أوكرانية عمليات تفتيش روسيا رافايل جروسي

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