توقعات بتراجع أسعار المساكن في بريطانيا بنسبة 5% العام المقبل

توقع تقرير اقتصادي تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال العام المقبل بنسبة تصل إلى 5% في ظل ارتفاع أسعار فائدة قروض التمويل العقاري.

وأشار التقرير الذي نشره موقع زوبلا الإلكتروني المتخصص في موضوعات العقارات، اليوم الإثنين، إلى أن التراجع في أسعار المساكن "سيبدد الزيادة التي سجلتها الأسعار خلال الشهور الثمانية الماضية".

وقال: "ستواجه العقارات في العاصمة البريطانية لندن أكبر تراجع في قيمتها مع تلاشي المكاسب التي حققتها الأسعار خلال الشهور الـ 13 الماضية وفق هذا السيناريو، والذي سيشهد ارتفاع أسعار فائدة قروض التمويل العقاري إلى نحو 4 بالمئة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ريتشارد دونيل المدير التنفيذي لموقع زوبلا القول: "إن العام المقبل سيتوقف على مسار أسعار الفائدة على التمويل العقاري، والتي تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع نفقات المعيشة".

وأضاف: "سيكون على أصحاب المساكن الراغبين في بيع عقاراتهم خلال العام المقبل تقديم أسعار واقعية، وقد يضطرون إلى التخلي عن المكاسب التي حققتها عقاراتهم في أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد لكي يتمكنوا من بيع عقاراتهم".

سيناريو أسوأ

في الوقت نفسه يتوقع خبراء في بعض البنوك البريطانية سيناريو أسوأ لسوق العقارات حيث تتوقع مجموعة لويدز بانكنج جروب أكبر مؤسسة تمويل عقاري في بريطانيا تراجع الأسعار خلال العام المقبل بنسبة 7.9 بالمئة وربما بنسبة 18 بالمئة في أسوأ الأحوال.

وتتوقع الأسواق المالية أن يرتفع سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا إلى 6% العام المقبل بعد الميزانية المصغرة للاقتراض الضخم التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية الشهر الماضي.

وتعتمد أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك وجمعيات البناء على التكاليف في الأسواق المالية، لذا فإن المقترضين يواجهون بالفعل تكاليف أعلى بغض النظر عن خطط بنك إنجلترا، بحسب تقرير "ديلي تلغراف".