الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بجواره هيروين.. مناظرة جثة شاب عثر عليه داخل منزله

ارشيفية
ارشيفية
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انتقل فريق من النيابة العامة بالشروق وبدر، لمناظرة جثمان شاب عثر عليه وبجواره سرنجة داخل شقته بمدينة بدر، وتبين أنه حقن نفسه بجرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته.

حيث تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب وبجواره هيروين وسرنجة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب من متعاطى المواد المخدرة، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة الشروق وبدر جثمان شاب مدينة بدر هيروين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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