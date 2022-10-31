إيداع المتهم بقتل والده فى الساحل بمصحة نفسية

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بقتل والده في منطقة الساحل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما أمرت بإيداعه إحدى المصحات النفسية تحت الملاحظة مدة 45 يومًا، لبيان إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية من عدمه، وإمدادها بالتقرير اللازم.

وكان قد اعترف المتهم سابقًا أمام جهات التحقيق أنَّه لم يشعر بنفسه حال تعديه بالضرب على والده، ولم يدرك فعلته الشنيعة، إلا عندما سقط والده أمامه صريعًا يلفظ أنفاسه الأخيرة، مضيفًا أن هناك الكثير من الخلافات بينهما.

تفاصيل الواقعة تعود حينما تلقت مديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بمصرع شخص في منطقة الساحل، وعلى الفور تم الانتقال إلى محل الواقعة وتبين من خلال الفحوصات أن المجني عليه لقي مصرعه على يد نجله الذي تعدى عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وبسؤال شهود العيان أقروا بأنه يعاني من مرض نفسي «مهتز نفسيًا»، كما أن والده كان دائم الشكوى من المتهم ومن تصرفاته العنيفة معه.