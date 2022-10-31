السجن المشدد 10 سنوات لعامل أحرز سلاحا ناريا بدون ترخيص فى سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود الواقعة إلى عام 2021 في دائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهم سلاحا ناريا "بندقية آلية وذخيرة" بدون ترخيص.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على "بندقية آلية وعدد 12 طلقة ذخيرة"، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.