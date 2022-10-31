الإثنين 31 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لعامل أحرز سلاحا ناريا بدون ترخيص فى سوهاج

حبس متهم
حبس متهم
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عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، عاملا بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

 تعود الواقعة إلى عام 2021  في دائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن إحراز المتهم سلاحا ناريا "بندقية آلية وذخيرة" بدون ترخيص. 

 وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبتفتيش مسكن المتهم عثر بداخله على "بندقية آلية وعدد 12 طلقة ذخيرة"، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد المستشار محمد جمال عوض سلاح نارى بندقية آلية

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