حبس سائق نقل دهس 3 أشخاص وإصابة أخر بالمقطم

قررت النيابة العامة بالمقطم بحبس سائق نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في قتل أب وأبنه وسائق توكتوك كانوا يستقلونه بمنطقة المقطم.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام سائق نقل بدهس توكتوك كان يستقله السائق وأب ونجليه أدى ذلك إلى وفاة السائق والأب وأحد نجليه.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبإجراء التحريات، تم ضبط سائق النقل وبمواجهته اعترف بما حدث على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.