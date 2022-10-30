الأحد 30 أكتوبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق نقل دهس 3 أشخاص وإصابة أخر بالمقطم

حبس سائق
حبس سائق
ads

قررت النيابة العامة بالمقطم بحبس سائق نقل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالتسبب في قتل أب وأبنه وسائق توكتوك كانوا يستقلونه بمنطقة المقطم.

كانت معلومات وردت لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تفيد بقيام سائق نقل بدهس توكتوك كان يستقله السائق وأب ونجليه أدى ذلك إلى وفاة السائق والأب وأحد نجليه.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وبإجراء التحريات، تم ضبط سائق النقل وبمواجهته اعترف بما حدث على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة اللازمة لتصنيع مصر (2)

الأكثر قراءة

وزير التموين يوجّه رسالة مهمة للمواطنين بشأن أسعار الأرز

معرفش عنه حاجة.. «الدستور» تنشر استغاثة أم لاستعادة رضيعها بمطروح

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي 2022

أسعار الذهب اليوم الأحد في ختام التعاملات المسائية بسوق الصاغة

«معاذ» أنقذ شقيقته ورحل.. قصة طالب أثارت تعاطف جمهور السوشيال ميديا

المنتخب الأوليمبى يحقق فوزًا صعبًا على إى سواتينى ويضرب موعدًا مع زامبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

أحلم بعالم ليس فيه فلوس

بسنت حسن

جنازة الديب الحارة.. وعرس الذئب الحي

لواء.حمدى البطران

مجلس الشعب يوم 25 نوفمبر 2006

جمال-أسعد

11/11 دعوة للفوضى

القس. رفعت فكرى

قبل فوات الأوان

علي سعدة

عودة بورسعيد للون الأخضر

عبدالوهاب داود

مصر أولًا وقبل كل شىء

ماجد حبته

الأمطار.. واستقرار الأسعار!

صور

مباراة فوز الأهلى على الزمالك فى السوبر المصرى

جنازة الكاتب والروائى بهاء طاهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد

جنازة فريد الديب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 5 إسرائيليين فى عمليتى دهس بالضفة الغربى

مقتل إسرائيلى فى إطلاق نار بالضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تُحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة الفتاكة