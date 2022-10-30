الأحد 30 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لشطب عضويته.. تأجيل دعوى تعويض ممدوح عباس بـ 2 مليون جنيه

ممدوح عباس
ممدوح عباس
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أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، اليوم، الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع  مبلغ 2 مليون جنيه مصري؛ لشطب عضويته من نادي الزمالك، لجلسة 25 ديسمبر.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بصفاتهم القانونية.

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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