مصرع عامل وإصابة 9 بانقلاب سيارة فى الشرقية

وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في الصالحية الجديدة في الشرقية، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 9 آخرين بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي بوصول جثة شخص، و9 آخرين مصابين بكدمات وسحجات وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وكشفت التحريات الأولية عن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية في بناحية مفارق الشرطة في طريق الصالحية الجديدة، ما أسفر عن مصرع عامل باليومية وإصابة 9 عمال باليومية بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.