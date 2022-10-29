بالأسماء.. إصابة 4 سودانيين في انقلاب سيارة بوادى النطرون

أصيب 4 أشخاص سودانيين، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الدبلوماسيين بوادى النطرون بالبحيرة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق الدبلوماسيين بوادى النطرون ووجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة وادى النطرون إصابة كلا من “الفاضل محمد أحمد ٢٤ سنة سودانى الجنسية، وحافظ سليمان عثمان ٢٥ سنة سودانى الجنسية، وعثمان محمد أحمد ٢٠ سنة سودانى الجنسية، وحمدون الرشيد حامد ١٩ سنة سودانى الجنسية”.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون التخصصى للعلاج وجارى تحرير محضر بالواقعة.