السبت 29 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

4 مصابين إثر حادث تصادم بطريق بلبيس في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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أُصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى جامبو، بطريق "بلبيس - أبو حماد" أمام عزبة واصف بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزي بوصول أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص، تبيّن من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخرى جامبو بطريق " أبوحماد - بلبيس" ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى أبوحماد المركزى لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص جامبو بلبيس- ابوحماد محافظة الشرقية

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