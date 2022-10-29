السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 35 متهمًا ضبط بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق في القليوبية، حبس 35 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيق لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 23 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 35 متهمًا لعدد 13 منهم معلومات جنائية.

 وكما أسفرت الحملة عن تنفيذ 7642 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

جهات التحقيق القليوبية مواد مخدرة اللواء نبيل سليم حملة مكبرة

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