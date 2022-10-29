عاصى الحلانى يرقص على الطبلة وسط حماس الجماهير بالأوبرا (صور)

تفاعل النجم اللبناني الكبير عاصي الحلاني، وسط حماس جمهوره الغفير، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31.

وقام «الحلاني» بوصلة رقص على أنغام أغنية «يا طير»، إلى جانب أغنيته الشهيرة الدبكة اللبنانية «الهوارة»، والتي تقول كلماتها «هور يابو الهوارة يازين أبوي الهوارة.. ولمن جدوا ع الرحيل وحطوا بقلبي نارا.. ولمن جدوا ع الرحيل وحطوا بقلبي نارا.. هور يابو الهوارة يازين أبوي الهوارة.. ولمن جدوا ع الرحيل وحطوا بقلبي نارا.. الحلوه اللي قامت بكير ووقفت على مرايتها».

وطلب «الحلاني» من عازف الإيقاع على الطبلة، أن يعزف منفردًا ليتألق بوصلة رقص وبالدبكة اللبنانية على المسرح وسط تصفيق حاد من الجمهور، كما تألق بأغنية «اتفرج ع الحلاوة» لنجم الأغنية الشعبية متقال.

كما حرص «الحلاني»، على تقديم ميدلى للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وقدم من أغنياته «سواح»، و«موعود».

الحلاني على مسرح النافورة

كما تغنى «الحلاني» نخبة كبيرة من أعماله القديمة والحديثة بمشاركة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو الكبير هشام نبوي، منها «غالي، القرار، ادمنت هواكي، كبيرة يا مصر، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي».

واختتم «الحلاني» الليلة التاسعة لفعاليات المهرجان بالأغنية الوطنية الشهيرة «احلف بسماها» للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وكان عاصي الحلاني، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "أربعين خمسين" من كلمات ضياء ميالي والحان عادل العراقي وتوزيع اليان دبس.

الحلاني على مسرح النافورة

وتقام فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ31، حتى يوم 3 نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الطرب والفرق الموسيقية والأوبرالية من مصر والوطن العربي، وتقام حفلات مهرجان الموسيقى العربية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.