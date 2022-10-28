«سافيو» يمنح الأهلى هدف التقدم على الزمالك فى السوبر

منح البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التقدم للأهلي على الزمالك في السوبر المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 39 بعد كرة خاطئة من زكريا الوردي الذي مرر كرة قصيرة قبل أن ينقص برونو سافيو ويخطف الكرة ويسدد كرة رائعة بقدمه اليمنى في الشباك.

الفريقان استهلا المباراة بحذر شديد وخوف من جانب كل فريق من استقبال هدف.

وشهدت الدقيقة الثالثة كرة عرضية من طاهر محمد لاعب الأهلي من الطرف الأيمن شتتها دفاع الزمالك بنجاح إلى وسط الملعب.

تمريرة من زكريا الوردي من خارج منطقة الجزاء باتجاه سيف الدين الجزيري لكنها وصلت سهلة إلى حارس مرمى الأهلي بسهولة.

عمرو السولية سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثامنة.

مخالفة لصالح إمام عاشور لاعب الزمالك في وسط الملعب على أكرم توفيق، ومن ثم كرة مقوسة من زيزو من خارج منطقة الجزاء على القائم البعيد على رأس عبد الغني الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى

في الدقيقة 20 كرة عرضية من علي معلول من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح الأهلي على القائم القريب سددها عبد المنعم برأسية لكنها بعيدة عن المرمى.

أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 23 بعد مرور رائع من أحمد عبد القادر من الطرف الأيسر واخترق منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة إلى طاهر محمد طاهر المتمركز أمام منطقة الستة ياردة ليسدد كرة بالقدم اليسرى مرت أعلى العارضة

أحمد عبد القادر يسقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء لكن حكم المبارة أعطى بطاقة صفراء على لاعب الأهلي.

