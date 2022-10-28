القبض على الإخوانى حسام الغمرى فى تركيا

ألقت أجهزة الأمن التركية، اليوم، القبض على الإعلامي الإخواني حسام الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة الشرق.



وأكد الحساب الرسمي للإخواني الهارب على موقع التغريدات "تويتر" القبض عليه، كما أكدت حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وجود مخالفات في الإقامة الخاصة به في تركيا، والتي عاش فيها خلال السنوات الماضية.



وكانت تقاريرصحفية قد أكدت أن قيادات إخوانية في تركيا وقعت إقرارًا بعدم ممارسة أنشطة سياسية من أراضيها، وأن تركيا فرضت قيودًا على الإخوانيين يحيى موسى وعلاء السماحي لحين التشاور مع مصر.



وذكرت حسابات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في تركيا، أن هناك اتصالات من جانب قيادات في الجماعة، مع مسئولين في السلطات التركية في محاولة منهم للإفراج عنه.

