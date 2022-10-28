السبت 29 أكتوبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية لـ«القاهرة الإخبارية»: «العالم أكثر أمانًا بموت الظواهري»

هالة غريط
هالة غريط
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في أولى أيام انطلاقها، أجرى موقع قناة "القاهرة الإخبارية" حوارًا مع المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هالة غريط، والتي كشفت عن مواقف بلادها تجاه العديد من القضايا والأزمات على الساحة الدولية.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، العلاقات المصرية الأمريكية بأنها “كانت ولا تزال قوية”، مُشيرًة إلى أن هناك تعاون في العديد من القضايا منها مكافحة الإرهاب وقضايا الصحة خاصة فيما يتعلق بملف "كورونا"، وتخفيف آثار تغير المناخ.

وأشارت "هالة غريط، إلى أن مصر استقبلت 1.8 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر، من الولايات المتحدة  خلال يناير 2022.

وتابعت: "السفارة الأمريكية في القاهرة أصدرت أكثر من 50 ألف تأشيرة زيارة للولايات المتحدة للدراسة والسياحة والأعمال، وزار مصر أكثر من 208 آلاف أمريكي خلال العام الماضي، كما يعيش أكثر من 250 ألف مصري داخل الولايات المتحدة الأمريكية، ويسكن ما يقرب من 60 ألف أمريكي في مصر.

وعن موقف بلادها من القضية الفلسطينية، قالت المتحدثة باسم الخارجية، إن موقف الولايات المتحدة تجاهها ثابت ولم يتغير، مُشيرًة إلى أن إدارة الرئيس "بايدن" تؤمن بأن حل الدولتين هو الحل الأنسب لهذا الصراع.

وأضافت أن المحادثات بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس السلطة الفلسطينية، لأول مرة منذ خمس سنوات، تعتبر تحركًا إيجابيًا للطرفين، مؤكدًة أن الولايات المتحدة لن تتدخل في تلك المحادثات الداخلية.

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة تقدم الدعم لأوكرانيا على كل الأصعدة ووصفت تصرفات روسيا الأخيرة بأنها تصرفات مشينة.

وبخصوص ممارسات الصين في قضية تايوان، أوضحت أنه ليس هناك أي مبرر لتصرفات الصين التي وصفتها بأنها غير منطقية مُشيرة إلى أن استخدام القوة ليس بجديد بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية كما أكدت على أن الإدارة الأمريكية لن تتدخل في سيناريوهات قد تحدث أو لا بخصوص هذه القضية.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية في حديثها لموقع القاهرة الإخبارية أن العالم أصبح مكانًا أكثر أمانًا بعد موت الظواهري، وأن الولايات المتحدة ستواصل  التصدي للتهديدات الإرهابية.

القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط العلاقات المصرية الأمريكية الولايات المتحدة الامريكية

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