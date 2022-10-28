الجمعة 28 أكتوبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار مرورى على طرق ومحاور القليوبية

ارشيفية
ارشيفية
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كثف مرور القليوبية من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين، حيث شهد الطريق الدائري والطريق الزراعي، صباح اليوم الجمعة، كثافة مرورية متوسطة.

وكلّف مدير المرور بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

مرور القليوبية المحاور الرئيسية والميادين الخدمات المرورية أعطال مرورية القاهرة - القليوبية كثافة مرورية متوسطة

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