تأجيل نظر دعوى منع محمد رمضان من الظهور الإعلامي لـ30 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر دعوى تُطالب بإصدار حكم بمنع الفنان محمد رمضان، من الظهور الإعلامي لجلسة 30 أكتوبر الجاري.

ذكرت الدعوى أن أعماله الفنية ترسخ لخلق جيلا مشوها أخلاقيا، واختصم المحامي سمير صبري، في دعواه المقامة أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رمضان.

وجاء بالدعوى أن النقابة تعكس القيم التي تربي عليها المصريون، وأكد المحام في دعواه لشطب الممثل محمد رمضان من جداول نقابة الممثلين، على أن «النقابة كانت دومًا تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية، وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي تربى عليها المصريين، إلا أنّه في الفترة الأخيرة ومرورًا بالتطورات التي عاصرتها الدولة المصرية، ظهرت فئة من الممثلين، على رأسها محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتؤدي لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم للممثل المذكور في طريقة حمله للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية».

وجاء في الدعوى: «انتشرت مقاطع فيديو لبعض الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقلدونه، فأعمال محمد رمضان الفنية، افتقدت لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه الممثل المذكور من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا، يعتبر البلطجة والعنف نهجا له وأن محمد رمضان هو القدوة التي يحتذى بها الشباب المصري